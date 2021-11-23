Сборная России поздравила Писарева с днем рождения
10:32
Пресс-служба сборной России поздравила тренера национальной команды Николая Писарева с днем рождения. Сегодня российскому специалисту исполнилось 53 года.
«Николаю Писареву — 53. Поздравляем нашего тренера с днем рождения, желаем успехов и побед», — говорится в сообщении в Twitter.
Напомним, 26 июля 2021 года Писарев вошел в тренерский штаб сборной России, который возглавил Валерий Карпин. Национальная команда заняла второе место в отборочной группе и в марте сыграет в стыковых матчах за право выхода на ЧМ-2022 в Катаре.
Николаю Писареву — 53 ?— Сборная России (@TeamRussia) November 23, 2021
Поздравляем нашего тренера с днём рождения, желаем успехов и побед ?#НашиПарни pic.twitter.com/fj5Dt0M2cl
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