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Сборная России поздравила Писарева с днем рождения

10:32
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Пресс-служба сборной России поздравила тренера национальной команды Николая Писарева с днем рождения. Сегодня российскому специалисту исполнилось 53 года.

«Николаю Писареву — 53. Поздравляем нашего тренера с днем рождения, желаем успехов и побед», — говорится в сообщении в Twitter.

Напомним, 26 июля 2021 года Писарев вошел в тренерский штаб сборной России, который возглавил Валерий Карпин. Национальная команда заняла второе место в отборочной группе и в марте сыграет в стыковых матчах за право выхода на ЧМ-2022 в Катаре.

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Роман Шишов все материалы автора
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