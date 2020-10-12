Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков в комментарии для «СЭ» оценил игру полузащитника Антона Миранчука в матче Лиги наций между сборными России и Турции (1:1).

— Антон забил, получилась хорошая комбинация. В первом тайме вообще сборная играла весьма прилично, надо работать над вторыми таймами, — сказал Мещеряков. — Мне хочется, чтобы каждый наш игрок рос от игры к игре. Антон прогрессирует в работе над собой. Надеюсь, он будет так же прилежно и с душой работать на тренировках и в матчах. (Сергей Федоров)