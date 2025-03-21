Сборная Замбии назвала состав на матч со сборной России
Сборная Замбии назвала состав на матч со сборной России, который пройдет 25 марта на стадионе «Динамо» в Москве.
Вратари: Тостер Нсабата, Чарльз Калумба, Виктор Чабу.
Защитники: Гифт Мфанде, Бенедикт Чепеши, Кабасо Чонго, Доминик Чанда, Кебсон Каманга.
Полузащитники: Мигел Чаива, Доминик Канда, Уилсон Чисала, Келвин Капумбу, Эммануэл Банда, Кингс Кангва, Клейтус Чама.
Нападающие: Эдвард Чилуфья, Чипиока Сонга, Кеннеди Мусонда, Джозеф Банда.
