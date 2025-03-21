Футбол
Сборная России
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы Команда
Уведомления
Главная
Футбол
Сборная России

21 марта, 19:44

Сборная Замбии назвала состав на матч со сборной России

Камила Абдурахманова
корреспондент

Сборная Замбии назвала состав на матч со сборной России, который пройдет 25 марта на стадионе «Динамо» в Москве.

Вратари: Тостер Нсабата, Чарльз Калумба, Виктор Чабу.

Защитники: Гифт Мфанде, Бенедикт Чепеши, Кабасо Чонго, Доминик Чанда, Кебсон Каманга.

Полузащитники: Мигел Чаива, Доминик Канда, Уилсон Чисала, Келвин Капумбу, Эммануэл Банда, Кингс Кангва, Клейтус Чама.

Нападающие: Эдвард Чилуфья, Чипиока Сонга, Кеннеди Мусонда, Джозеф Банда.

Товарищеские матчи. .
25 марта, 20:00. ВТБ Арена (Москва)
Россия
5:0
Замбия
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Сборная Замбии по футболу
Сборная России по футболу
Читайте также
Орбан рассказал о риске третьей мировой войны в случае ошибки мировых держав
Билет на матч отдают за квартиру в Алма-Ате. Что происходит в Казахстане перед игрой «Реала» с «Кайратом»
Дмитриев заявил об ослаблении позиций противников многополярного мира
В США произошел первый за семь лет шатдаун. Что пишут СМИ
Капризов назвал цель после подписания рекордного контракта в НХЛ
Шабанов и Кравцов не набрали очков в предсезонных матчах НХЛ
Популярное видео
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Сборная России в 2025 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
Сборная России готова к проведению матчей на нейтральных полях после возвращения
Митрофанов — о ситуации с Израилем: «Возникает вопрос двойных стандартов, страны обращают на это внимание»
Митрофанов: «На последнем конгрессе УЕФА вопрос возвращения России не обсуждался»
ФИФА даст согласие на проведение матча между сборными России и США
Мостовой — о возможном матче против Венгрии: «Сильный соперник, но не вижу смысла от этого, пока не играешь в отборах»
В Киргизии заявили о заинтересованности в проведении товарищеского матча со сборной России
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • SachkovA1982

    Там отборочный турнир на ЧМ, все заняты.

    22.03.2025

  • Pepe

    главное , что Чилуфья будет , сразу Малофеев вспомнился

    22.03.2025

  • Алексей Переверзев

    У Замбии есть несколько имен, достойных упоминания. Мигель Чаива - опорник Янг Бойз. Наш старый знакомый Кингс Кангва из Арсенала, ныне играющий в Израиле. И нападающий Мидтьюллана Чилуфья. Но самые звездные игроки отсутствуют - Дака из Лестера, Ламек Банда из Лечче, а также Фэшн Сакала, бывший ранее в Спартаке, а сейчас оказавшийся в Саудовской Аравии транзитом через Рейнджерс

    22.03.2025

  • Magirus

    В Латинской Америке нет такого государства как Замбия, а Замбия находится на юге Африки.

    21.03.2025

  • analytica

    Согласен, второй состав сборной Замбии (все 6 игроков из топ-лиг Европы отсутствуют) нынче вряд ли слабее первого состава России. Как вы думаете, это Замбия показывает такой прогресс, или это Россия пробила дно?

    21.03.2025

  • ksn

    блин , ну неужели нельзя из Латинской Америки более достойного соперника привезти!? Карпин с таким успехом скоро самым именитым тренером станет, с наилучшей статистикой в истории)).. будет тяжело в мировую лигу втягиваться при отсутствии какой-либо конкуренции

    21.03.2025

  • Антоха

    Ну состав хороший, так что придется им забыть о 5:0, здесь и сами замбийцы забить могут, вполне наши пропустят.

    21.03.2025

  • андрей андреев

    жаль, Дзюбинью не сыграет. Замбии можно было бы отгрузить пяток. Это сейчас кажется, что на гол больше Кержа и хорошо, а появится у нас новый супербомбардир и вот тогда пожалеешь!

    21.03.2025

  • SachkovA1982

    Короче, в воротах Тостер, в полузадите Канда и Банда, в нападении Кеннеди.

    21.03.2025

  • 36

    Наконец-то!

    21.03.2025

    • Арбитры из ОАЭ рассудят матч между сборными России и Замбии

    Сборная России посетила антидопинговый семинар

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости