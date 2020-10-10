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Сборная выразила соболезнования в связи со смертью Кулькова

11:37
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Сборная России выразила соболезнования в связи с новостью о смерти бывшего игрока национальной команды Василия Кулькова.

Кульков выступал за «Спартак» с 1989 по 1991 год, а также с 1995 по 1997 год. В составе московского клуба он выиграл первенство СССР в 1989 году.

Также он играл за «Бенфику» и «Порту», с которыми становился чемпионом Португалии, а в составе «Зенита» в 1999 году завоевал Кубок России.

Василий Кульков умер на 55-м году жизни.

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