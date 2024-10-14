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Сборная Туркменистана отказалась от товарищеского матча с Россией в ноябре

Сергей Разин
корреспондент
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Сборная Туркменистана отказалась от проведения товарищеского матча с Россией в ноябре, сообщает Sport24.

По сведениям источника, футбольные федерации стран не смогли договориться о месте проведения встречи, каждый хотел сыграть на своем поле. Ключевое решение было принято главным тренером сборной Туркменистана Мергеном Оразовым, который хотел провести матч дома.

Октябрьский сбор национальной команды прошел без товарищеских матчей и завершился досрочно. Соперниками россиян в ноябрьскую международную паузу должны стать сборные Сирии и Брунея.

Источник: Sport24
Сборная России по футболу
Сборная Туркмении по футболу
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