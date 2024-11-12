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Сборная Сирии в полном составе соберется в Волгограде 13 ноября

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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В службе коммуникаций РФС сообщили «СЭ», что часть футболистов сборной Сирии прилетела в Волгоград для подготовки к матчу против России.

«Сборная Сирии в полном составе соберется в Волгограде 13 ноября. Часть футболистов уже прилетела в Россию», — сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

11 ноября футболисты сборной России провели первую тренировку в Краснодаре, где 15-го числа сыграют с Брунеем. 19 ноября россияне проведут второй товарищеский матч — команда Валерия Карпина встретится с Сирией в Волгограде.

Сборная России по футболу
Сборная Сирии по футболу
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