Сборная Сирии проведет полноценный сбор в Волгограде перед матчем с Россией

Сборная Сирии по футболу проведет полноценный сбор в Волгограде перед товарищеским матчем с Россией.

«Команда Сирии прибудет в Волгоград 11 ноября. У нее будет полноценный сбор в городе. Это основной состав команды, будут лучшие профессиональные игроки страны», — сообщили ТАСС в пресс-службе команды.

Сборная России занимает 34-е место в рейтинге ФИФА, команда Сирии располагается на 93-й строчке. Матч пройдет на «Волгоград-Арене» 19 ноября и начнется в 19.30 мск. Игра пойдет в рейтинг ФИФА.

Сборная России в ноябре помимо встречи с Сирией встретится с командой Брунея. Игра состоится 15 ноября в Краснодаре.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.