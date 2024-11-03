Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 10:52

Сборная Сирии проведет полноценный сбор в Волгограде перед матчем с Россией

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Сборная Сирии по футболу проведет полноценный сбор в Волгограде перед товарищеским матчем с Россией.

«Команда Сирии прибудет в Волгоград 11 ноября. У нее будет полноценный сбор в городе. Это основной состав команды, будут лучшие профессиональные игроки страны», — сообщили ТАСС в пресс-службе команды.

Сборная России занимает 34-е место в рейтинге ФИФА, команда Сирии располагается на 93-й строчке. Матч пройдет на «Волгоград-Арене» 19 ноября и начнется в 19.30 мск. Игра пойдет в рейтинг ФИФА.

Футболисты сборной России радуются голу Федора Чалова (№ 9) в&nbsp;матче с&nbsp;Белоруссией (4:0). 7&nbsp;июня 2024 года. Сборная России сыграет с Брунеем в Краснодаре, где закрыт аэропорт. Почему не Сочи?

Сборная России в ноябре помимо встречи с Сирией встретится с командой Брунея. Игра состоится 15 ноября в Краснодаре.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.

Источник: ТАСС
Сборная России по футболу
Сборная Сирии по футболу
Читайте также
Вильфанд предупредил о снежных осадках на большей части России в ближайшие дни
Валиева хочет продолжить спортивную карьеру после дисквалификации
Россельхознадзор сообщил о начале поставок в РФ сливочного масла из ОАЭ
Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 36 голов
Россиянина депортировали из Турции по обвинению в нарушении тайны личной жизни
Воспитательное удаление Кузи и сгоревшая «армейская» хата. Что произошло в матче «Салават Юлаев» - СКА
Популярное видео
«Спартак» обыграл ЦСКА в дерби, победы «Зенита» и «Локо»: голы дня
«Торпедо» — «Алания»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Ротор»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 14-го тура 1 ноября
«Крылья Советов» — «Краснодар»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Локомотив»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Факел»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Акрон»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Супергол Кордобы принес «Краснодару» победу над «Крыльями»
Ничья «Зенита» и «Локо», «Химки» и «Динамо» забили 7 голов
«Родина» — «Торпедо»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Сокол»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Чайка»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ротор»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Урал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Шинник»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Черноморец»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 13-го тура 26 октября
Материалы сюжета: Сборная России: матчи и соперники в ноябре — команды и состав
Сборная Египта готова сыграть против России в Москве в 2025 году
Ещенко о матче сборной России с Брунеем: «Нужно, чтобы команда жила!»
Силкин считает, что игра с резервным составом Брунея станет унижением для сборной России
Александр Мостовой — о матче против Брунея: «Это даже не позор, это что-то хуже»
Боярский — о матче России с Брунеем: «С чего-то же надо начинать, чтобы восстановить футбольное равновесие на земном шарике»
В сборной Брунея рассказали, какая команда приедет на матч с Россией
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Ловчев: «Как только Карпин сказал фразу про то, что он не держится за пост главного тренера сборной России, его надо было выгонять»

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости