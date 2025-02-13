Сборная Россия намекнула на матчи с Белоруссией, Замбией и Нигерией

Сборная России в Telegram-канале намекнула на товарищеские матчи с национальными командами Белоруссии, Замбии и Нигерии.

Замбия занимает 87-е место в рейтинге ФИФА. Сборная прошла квалификацию на Кубок африканских наций 2025 года.

Белоруссия находится на 98-й строчке, а Нигерия располагается на 44-м месте.

В 2024 году сборная России одержала пять побед в товарищеских матчах с общим счетом 26:0. Команда Валерия Карпина обыграла Сербию (4:0), Белоруссию (4:0), Вьетнам (3:0), Бруней (11:0) и Сирию (4:0).