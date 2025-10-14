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14 октября 2025, 18:28

Сборная России выйдет на матч с Боливией в футболках, посвященных 99-летию Симоняна

Сергей Ярошенко

Игроки сборной России выйдут на BetBoom матч против сборной Боливии в специальных футболках, сообщает пресс-служба национальной команды.

Они будут посвящены 99-летию экс-нападающему «Спартака» Никите Симоняну.

Игра России с Боливией в Москве на стадионе «ВТБ Арена» начнется в 20.00 мск. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча сборной. Следить за ходом и результатом игры можно также в матч-центре Россия — Боливия.

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