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Сегодня, 15:47

Сборная России выложила видео в стиле заставки сериала «Молодой папа»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Пресс-служба сборной России опубликовала шуточное видео с тренировки в стиле заставки сериала «Молодой папа».

В оригинальной заставке герой британского актера Джуда Лоу идет мимо картин. В версии сборной России член тренерского штаба национальной команды Николай Писарев идет на фоне игроков сборной: Дмитрия Скопинцева, Руслана Литвинова, Александра Соболева, Георгия Джикии и Дмитрия Баринова.

Во время сентябрьского сбора сборная России проведет два матча против олимпийской команды Египта. Игры пройдут 7 и 11 сентября на стадионе в египетском городе Суэц.

12 сентября российская команда сыграет на выезде против Катара в товарищеском матче, который состоится в Эль-Вакре на стадионе «Эль-Джануб».

Источник: Telegram-канал сборной России
Николай Писарев
Футбол
Сборная России по футболу
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