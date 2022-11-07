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Сборная России вылетит в Душанбе на товарищеский матч с Таджикистаном 15 ноября

Алина Савинова
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Сборная России планирует вылететь на товарищеский матч с национальной командой Таджикистана 15 ноября. Об этом сообщает пресс-служба официального сайта РФС.

Также в РФС отметили, что согласно графику подготовки сборной к товарищеским матчам с Таджикистаном и Узбекистаном футболисты проведут тренировочные сборы на базе в Новогорске 14 и 15 ноября. После этого национальная команда отправится в Душанбе, а 18 ноября полетит в Ташкент.

Товарищеский матч сборной России с Таджикистаном пройдет 17 ноября, а с Узбекистаном — 20 ноября.

Источник: https://rfs.ru/news/217046
Футбол
Сборная России по футболу
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