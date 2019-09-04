Сборная России вылетела в Глазго на матч с Шотландией
Сборная России вылетела в Глазго, где пройдет матч отборочного чемпионата Европы 2020 года с Шотландией, информирует пресс-служба национальной команды.
Сегодня подопечные Станислава Черчесова провели в Новогорске третью и заключительную тренировку. Команда занимается в полном составе без ограничений.
Матч с Шотландией пройдет 6 сентября на стадионе «Хэмпден Парк» (начало — в 21.45 по московскому времени).
9 сентября Россия сыграет с Казахстаном (Калининград, стадион «Калининград», 21.45).
Взлетаем! ?? Не скучайте, скоро увидимся ?? pic.twitter.com/ntVCKgJZkc— Сборная России (@TeamRussia) 4 сентября 2019 г.
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