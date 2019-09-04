Сборная России вылетела в Глазго на матч с Шотландией

Сборная России вылетела в Глазго, где пройдет матч отборочного чемпионата Европы 2020 года с Шотландией, информирует пресс-служба национальной команды.

Сегодня подопечные Станислава Черчесова провели в Новогорске третью и заключительную тренировку. Команда занимается в полном составе без ограничений.

Матч с Шотландией пройдет 6 сентября на стадионе «Хэмпден Парк» (начало — в 21.45 по московскому времени).

9 сентября Россия сыграет с Казахстаном (Калининград, стадион «Калининград», 21.45).

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира