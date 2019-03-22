16:31 | Футбол — Сборная России

Сборная России вылетела из Бельгии в Казахстан. Фото

0
Обсудить

Сборная России вылетела в Казахстан на матч отборочного турнира Евро-2020 со сборной этой страны.

 

Напомним, ранее россияне уступили сборной Бельгии (1:3).

 "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры Казахстан - Россия, начало - 17.00 (время московское).

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // 
Чемпионат Европы-2020: расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира 

Опрос

Кто был лидером сборной России в матче с Бельгией?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/euro/2020/

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: Сборная России в марте-2019: против Бельгии и Казахстана
Материалы других СМИ