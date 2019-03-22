Сборная России вылетела из Бельгии в Казахстан. Фото

Сборная России вылетела в Казахстан на матч отборочного турнира Евро-2020 со сборной этой страны.
Пора в путь! ✈️ pic.twitter.com/H8xMpUotGd– Сборная России (@TeamRussia) 22 марта 2019 г.
Напомним, ранее россияне уступили сборной Бельгии (1:3).
🛫🛫🛫 pic.twitter.com/CJMws4v4DF– Сборная России (@TeamRussia) 22 марта 2019 г.
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры Казахстан - Россия, начало - 17.00 (время московское).
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