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Сборная России вылетает в Глазго на матч с Шотландией

16:15

Сборная России вылетает в Глазго, где пройдет матч отборочного чемпионата Европы 2020 года с Шотландией, информирует пресс-служба команды.

Сегодня подопечные Станислава Черчесова провели в Новогорске третью и заключительную тренировку. Команда занимается в полном составе без ограничений.

Матч с Шотландией пройдет 6 сентября на стадионе «Хэмпден Парк» (начало — в 21.45 по московскому времени).

9 сентября Россия сыграет с Казахстаном (Калининград, стадион «Калининград», 21.45).

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
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