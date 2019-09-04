Сборная России вылетает в Глазго на матч с Шотландией
16:15
Сборная России вылетает в Глазго, где пройдет матч отборочного чемпионата Европы 2020 года с Шотландией, информирует пресс-служба команды.
Сегодня подопечные Станислава Черчесова провели в Новогорске третью и заключительную тренировку. Команда занимается в полном составе без ограничений.
Матч с Шотландией пройдет 6 сентября на стадионе «Хэмпден Парк» (начало — в 21.45 по московскому времени).
9 сентября Россия сыграет с Казахстаном (Калининград, стадион «Калининград», 21.45).
Вылетаем в Глазго! ?? pic.twitter.com/Ywgo5JO3CT— Сборная России (@TeamRussia) September 4, 2019
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