Сборная России выиграла последние 7 матчей с общей разницей мячей 39-0

Сборная России не пропускала голов с осени 2023 года. В среду, 19 марта, команда Валерия Карпина разгромила Гренаду (5:0). Таким образом, у сборной серия из 7 побед с общей разницей мячей 39-0.

Ранее сборная России переиграла Сирию (4:0), Бруней (11:0), Вьетнам (3:0), Белоруссию (4:0), Сербию (4:0), Кубу (8:0). Последний раз российская команда пропускала в товарищеском матче против Камеруна (2:2) 12 октября 2023 года.

Во вторник, 25 марта, сборная России проведет товарищеский матч проти Замбии. Начало игры — 20:00.