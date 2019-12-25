Сборная России выделила 10 самых популярных постов в Instagram

Сборная России в своем официальном Instagram выделила 10 самых популярных постов за 2019 год.

Таковыми стали следующие посты национальной команды:

1. Черышев и Дзюба сразу после победы над Казахстаном (4:0)

2. Победный гол Марио сборной Казахстана (1:0)

3. Лайк Фернандеса сразу после этого гола

4. Дубль Головина за «Монако»

5 и 6. Победная раздевалка сборной в Глазго

7 и 8. Смолов и Баринов с мамами

9. Гифка в честь выхода на Евро-2020

10. Черышев и поцелуй кубка Испании