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Сборная России выделила 10 самых популярных постов в Instagram

19:27
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Сборная России в своем официальном Instagram выделила 10 самых популярных постов за 2019 год.

Таковыми стали следующие посты национальной команды:

1. Черышев и Дзюба сразу после победы над Казахстаном (4:0)

2. Победный гол Марио сборной Казахстана (1:0)

3. Лайк Фернандеса сразу после этого гола

4. Дубль Головина за «Монако»

5 и 6. Победная раздевалка сборной в Глазго

7 и 8. Смолов и Баринов с мамами

9. Гифка в честь выхода на Евро-2020

10. Черышев и поцелуй кубка Испании

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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