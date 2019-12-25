Сборная России выделила 10 самых популярных постов в Instagram
19:27
Сборная России в своем официальном Instagram выделила 10 самых популярных постов за 2019 год.
Таковыми стали следующие посты национальной команды:
1. Черышев и Дзюба сразу после победы над Казахстаном (4:0)
2. Победный гол Марио сборной Казахстана (1:0)
3. Лайк Фернандеса сразу после этого гола
4. Дубль Головина за «Монако»
5 и 6. Победная раздевалка сборной в Глазго
7 и 8. Смолов и Баринов с мамами
9. Гифка в честь выхода на Евро-2020
10. Черышев и поцелуй кубка Испании
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