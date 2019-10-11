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Сборная России встретилась с Диной и Ариной Авериными

17:23
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Футболисты сборной России отъездом в аэропорт встретили гимнасток Дину и Арину Авериных, информирует пресс-служба национальной команды.

— Перед отъездом в аэропорт встретили художественных гимнасток — Дину и Арину Авериных! Девчонкам спасибо за теплые слова и поддержу, удачи во всех соревнованиях. Дина и Арина, вы — большие молодцы, — говорится в сообщении пресс-службы.

Сегодня команда провела в Новогорске восстановительную тренировку. Игроки занимались двумя группами в зависимости от проведённого количества времени во вчерашней игре. Во второй половине дня команда в полном составе вылетит в Ларнаку.

Матч отборочного турнира Евро-2020 против Кипра состоится 13 октября и начнется в 19.00 по московскому времени.

Кипр — Россия

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Материалы сюжета: Сборная России в октябре-2019: против Шотландии и Кипра




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