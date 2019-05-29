20:04 | Футбол — Сборная России

Сборная России вспомнила голы Аршавина. Видео

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Сегодня исполняется 38 лет экс-капитану сборной России Андрею Аршавину. В честь этого события в официальном Твиттере команды опубликована десятка лучших голов футболиста.

Андрей Аршавин провел 76 матчей за сборную России, забил 16 мячей и отдал 19 результативных передач.

В июне сборная России проведет два матча отборочного турнира Евро-2020. 8 июня россияне примут Сан-Марино в Саранске (начало игры - 19.00, время московское), 11 июня - Кипр в Нижнем Новгороде (21.45). "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матчей Россия - Сан-Марино и Россия - Кипр.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира   

Дополнительная информация

https://twitter.com/TeamRussia/status/1133779380315013121

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