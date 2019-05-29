Сборная России вспомнила голы Аршавина. Видео

Сегодня исполняется 38 лет экс-капитану сборной России Андрею Аршавину. В честь этого события в официальном Твиттере команды опубликована десятка лучших голов футболиста.

Андрей Аршавин провел 76 матчей за сборную России, забил 16 мячей и отдал 19 результативных передач.

В июне сборная России проведет два матча отборочного турнира Евро-2020. 8 июня россияне примут Сан-Марино в Саранске (начало игры - 19.00, время московское), 11 июня - Кипр в Нижнем Новгороде (21.45). "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матчей Россия - Сан-Марино и Россия - Кипр.

Сегодня 38 лет исполняется экс-капитану сборной России Андрею Аршавину! С днём рождения, @andrey.arshavin10!🎉

В честь этого события вспомнили 10 лучших голов в карьере атакующего полузащитника 🔝#СборнаяРоссии #ВместеМыКоманда pic.twitter.com/DnWZS6w29I — Сборная России (@TeamRussia) 29 мая 2019 г.

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