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Сборная России впервые с ноября 2022 года не забила в матче ни одного гола

Алина Савинова
Дмитрий Воробьев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Национальная команда России сыграла вничью с Иорданией в BetBoom матче.

Игра прошла в четверг, 4 сентября, на «Лукойл Арене» в Москве и завершилась со счетом 0:0. Сборная России не забила ни одного гола в ворота соперника в товарищеском матче впервые с 20 ноября 2022-го, когда на выезде сыграла вничью против Узбекистана (0:0). После этого российская команда поражала ворота соперников 15 матчей подряд.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. В 2025-м национальная команда провела четыре товарищеских матча: с Замбией (5:0), Гренадой (5:0), Нигерией (1:1) и Белоруссией (4:1).

7 сентября российская сборная сыграет с Катаром в Эр-Райане.

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