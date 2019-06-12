Сборная России вернулась в Москву

Сборная России вернулась из Нижнего Новгорода в Москву после матча отборочного турнира Евро-2020. Накануне команда Станислава Черчесова обыграла Кипр – 1:0. Ранее в Саранске россияне разгромили Сан-Марино со счетом 9:0.

– Прилетели В Москву! До встречи, друзья, – говорится в сообщении в Твиттере сборной России.

Сборная России занимает второе место в турнирной таблице группы I, одержав 3 победы в 4 матчах. Лидирует Бельгия с 12 баллами. Следующую встречу команда Станислава Черчесова проведет 6 сентября на выезде против Шотландии.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира