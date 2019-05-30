Сборная России в полном составе начала подготовку к матчам с Кипром и Сан-Марино

Футболисты сборной России в четверг собрались на базе в Новогорске для матчей отборочного цикла Евро-2020 с командами Кипра и Сан-Марино.

В расположение Станислава Черчесова прибыло 29 игроков, попавший в окончательный состав национальной команды, за исключением Владислава Игнатьева - защитник "Локомотива", как сообщалось ранее, из-за повреждения коленного сустава остался проходить лечение в клубе.

Вечером российская сборная провела небольшую втягивающую тренировку: футболисты поработали в зале, а потом еще около 20 минут на поле, поиграв в "квадратах". Там же на поле сборники поздравили с днем рождения полузащитника "Монако" Александра Головина, празднующего в четверг 23-летие.

До 6 июня команда Станислава Черчесова в ежедневном режиме будет тренироваться в Новогорске, кроме того, в понедельник, 3 июня проведет контрольную игру с клубом "Чертаново". Вечером 6 июня сборники вылетят в Саранск, где на следующий день проведут предыгровое занятие, а вечером в субботу, 8 июня встретятся с командой Сан-Марино (19:00 по московскому времени). (Александр Рогулев)

В июне сборная России проведет два матча отборочного турнира Евро-2020. 8 июня россияне примут Сан-Марино в Саранске (начало игры - 19.00, время московское), 11 июня - Кипр в Нижнем Новгороде (21.45). "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матче Россия - Сан-Марино и Россия - Кипр.

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