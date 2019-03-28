Сборная России - в ответ УЕФА: "Рассчитываем попасть на Евро через группу, а не через конкурс"

Твиттер сборной России ответил на шутку УЕФА по поводу участия в чемпионате Европы-2020. Ранее хавбеку национальной команды Александру Ерохину предложили поучаствовать в конкурсе футбольных навыков, чтобы поехать на Евро.

- Мы рассчитываем попасть на Евро через отборочную группу, а не через конкурс, - ответили в сборной России.

Талисман #ЕВРО2020 Скиллзи уже в Санкт-Петербурге. Тёплая встреча с полузащитником сборной России Александром Ерохиным на стадионе "Санкт-Петербург". pic.twitter.com/sF3fnefNjj – Сборная России (@TeamRussia) 27 марта 2019 г.

Передавайте Александру, чтобы участвовал в конкурсе https://t.co/1Y3qHLK8XV ⚽️



Отличный шанс принять участие в #ЕВРО2020 😜 – UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 27 марта 2019 г.