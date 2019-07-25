Сборная России упала на 46-е место в обновленном рейтинге ФИФА

Сегодня, 25 июля, на официальном сайте ФИФА был опубликован обновленный рейтинг сборных. Россия упала на 46-е место – 1436 очков. Ранее национальная команда располагалась на 43-й строчке.
Сборная Бельгии осталась на первом месте (1746 очков). Вторая – сборная Бразилии (1726). На третьей строчке располагается Франция (1718).
Рейтинг выглядит следующим образом:
1. Бельгия
2. Бразилия
3. Франция
4. Англия (1652)
5. Уругвай (1637)
6. Португалия (1631)
7. Хорватия (1625)
8. Колумбия (1622)
9. Испания (1617)
10. Аргентина (1610).
...
25. Украина (1513)
…
46. Австралия (1436)
46. Россия.
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