11:13 | Футбол — Сборная России

Сборная России упала на 46-е место в обновленном рейтинге ФИФА

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Сегодня, 25 июля, на официальном сайте ФИФА был опубликован обновленный рейтинг сборных. Россия упала на 46-е место – 1436 очков. Ранее национальная команда располагалась на 43-й строчке.

Сборная Бельгии осталась на первом месте (1746 очков). Вторая – сборная Бразилии (1726). На третьей строчке располагается Франция (1718).

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. Бельгия

2. Бразилия

3. Франция

4. Англия (1652)

5. Уругвай (1637)

6. Португалия (1631)

7. Хорватия (1625)

8. Колумбия (1622)

9. Испания (1617)

10. Аргентина (1610).

...

25. Украина (1513)

46. Австралия (1436)

46. Россия.

Дополнительная информация

https://www.fifa.com/fifa-world-ranking/ranking-table/men/

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