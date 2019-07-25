Сборная России упала на 46-е место в обновленном рейтинге ФИФА

Сегодня, 25 июля, на официальном сайте ФИФА был опубликован обновленный рейтинг сборных. Россия упала на 46-е место – 1436 очков. Ранее национальная команда располагалась на 43-й строчке.

Сборная Бельгии осталась на первом месте (1746 очков). Вторая – сборная Бразилии (1726). На третьей строчке располагается Франция (1718).

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. Бельгия

2. Бразилия

3. Франция

4. Англия (1652)

5. Уругвай (1637)

6. Португалия (1631)

7. Хорватия (1625)

8. Колумбия (1622)

9. Испания (1617)

10. Аргентина (1610).

...

25. Украина (1513)

…

46. Австралия (1436)

46. Россия.