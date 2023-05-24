Сборная России U16 обыграла Казахстан в матче турнира развития УЕФА в Волгограде

Сборная России U16 обыграла национальную команду Казахстана в первом матче Турнира развития УЕФА — 5:0.

Забитыми мячами отметились Максим Воронов, Никита Хват, Егор Комельков, Леонид Кононов, Константин Тронь.

В следующем матче российская команда сыграет против сборной Белоруссии. Встреча пройдет 26 мая.

Турнир в Волгограде проходит с 24 по 29 мая, в нем принимают участие юношеские мужские и женские сборные до 16 лет. Соревнования частично профинансированы УЕФА.