Сборная России U-18 проведет два товарищеских матча в Сербии

Юношеская сборная России U-18 сыграет два товарищеских матча со сверстниками из сборной Сербии, сообщает пресс-служба РФС.

Россияне в понедельник, 7 октября, вылетят в Белград. Они будут тренироваться в спортивном центре Федерации футбола Сербии.

Товарищеские матчи сборной против сербов состоятся 13 и 15 октября. Встречи пройдут в Стара-Пазове и Нови-Саде, начало — в 16.00 и 14.00 по московскому времени соответственно.

В ноябре прошлого года юношеская команда провела две игры в Сербии, уступив в одной встрече со счетом 2:3 и сыграв вничью во второй (2:2).