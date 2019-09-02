Сборная России тренируется под звуки свадьбы. Видео
11:50
Рядом с тренировочным полем сборной России в Новогорске идут съемки сцены свадьбы для российского кинематографа.
Большая массовка, артисты и съемочная группа работают в ста метрах от тренировки сборной. Спорт и искусство друг другу не мешают.
Сборной России предстоят матчи отборочного турнира чемпионата Европы. 6 сентября россияне в гостях сыграют с Шотландией, а 9 сентября — дома с Казахстаном. (Дмитрий Зеленов)
Сборная тренируется под съемки свадьбы— СЭ Футбол (@se_football) September 2, 2019
Рядом с тренировочным полем сборной России в Новогорске идут съемки сцены свадьбы. Большая массовка, артисты и съемочная группа работают в ста метрах от тренировки сборной pic.twitter.com/6HifmX9h4O
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