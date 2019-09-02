Сборная России тренируется под звуки свадьбы. Видео

Рядом с тренировочным полем сборной России в Новогорске идут съемки сцены свадьбы для российского кинематографа.

Большая массовка, артисты и съемочная группа работают в ста метрах от тренировки сборной. Спорт и искусство друг другу не мешают.

Сборной России предстоят матчи отборочного турнира чемпионата Европы. 6 сентября россияне в гостях сыграют с Шотландией, а 9 сентября — дома с Казахстаном. (Дмитрий Зеленов)