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Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Сборная России тренируется под звуки свадьбы. Видео

11:50
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Рядом с тренировочным полем сборной России в Новогорске идут съемки сцены свадьбы для российского кинематографа.

Большая массовка, артисты и съемочная группа работают в ста метрах от тренировки сборной. Спорт и искусство друг другу не мешают.

Сборной России предстоят матчи отборочного турнира чемпионата Европы. 6 сентября россияне в гостях сыграют с Шотландией, а 9 сентября — дома с Казахстаном. (Дмитрий Зеленов)

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Материалы сюжета: Сборная России в сентябре-2019: против Шотландии и Казахстана




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