Сборная России тренируется почти в полном составе. Черышева ждут вечером

Сборная России проводит тренировку в полном составе, информирует пресс-служба национальной команды. На занятии отсутствует только Денис Черышев, который присоединится ко всем вечером.

Сборная проводит подготовку к товарищескому матчу против Швеции (8 октября, Москва) и двум встречам в рамках Лиги наций: с Турцией (11 октября, Москва) и Венгрией (14 октября, Москва).