Сборная России тренируется почти в полном составе. Черышева ждут вечером
11:35
Сборная России проводит тренировку в полном составе, информирует пресс-служба национальной команды. На занятии отсутствует только Денис Черышев, который присоединится ко всем вечером.
Сборная проводит подготовку к товарищескому матчу против Швеции (8 октября, Москва) и двум встречам в рамках Лиги наций: с Турцией (11 октября, Москва) и Венгрией (14 октября, Москва).
Сегодня тренируемся практически в полном составе. Не хватает только Дениса Черышева, который присоединится к команде вечером pic.twitter.com/d4DmLE6mdU— Сборная России (@TeamRussia) October 5, 2020
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