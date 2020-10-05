Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Сборная России тренируется почти в полном составе. Черышева ждут вечером

11:35
Сборная России на тренировке. Фото twitter.com/TeamRussia
Сборная России на тренировке. Фото twitter.com/TeamRussia

Сборная России проводит тренировку в полном составе, информирует пресс-служба национальной команды. На занятии отсутствует только Денис Черышев, который присоединится ко всем вечером.

Сборная проводит подготовку к товарищескому матчу против Швеции (8 октября, Москва) и двум встречам в рамках Лиги наций: с Турцией (11 октября, Москва) и Венгрией (14 октября, Москва).

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

Опрос

проголосовало: 10972
Все опросы
Состав сборной России на октябрь: что вас удивило больше всего?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в октябре-2020




Прямой эфир
Прямой эфир