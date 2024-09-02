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Сегодня, 10:25

Сборная России сыграет в ноябре с Сирией. Варианты на октябрь — Малайзия и Туркмения

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Футболисты сборной России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», 15 ноября сборная России по футболу может провести товарищеский матч с командой Сирии. Игра, по всей видимости, пройдет в Москве.

Что касается октября, то в этот период вероятные соперники российской сборной в азиатском регионе — Малайзия и Туркмения. При этом команде Малайзии 14 октября нужно быть в Окленде, где состоится матч с Новой Зеландией. Потому с Россией она может встретиться 9 или 10 октября.

Напомним, что 5 сентября наша сборная сыграет в Ханое с Вьетнамом, а 7-го числа — там же с Таиландом.

Сборная России по футболу
Сборная Сирии по футболу
Сборная Туркмении по футболу
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