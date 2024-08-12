Сборная России сыграет с Вьетнамом 5 сентября, с Таиландом — 7-го

По неофициальной информации, изменены даты и место проведения матчей сентябрьского Турнира трех наций, в котором должны выступить сборные России, Вьетнама и Таиланда.

Первоначально планировалось, что три игры пройдут 4, 7 и 10 сентября. Теперь же график встреч выглядит так:

5 сентября. Вьетнам — Россия

7 сентября. Таиланд — Россия

10 сентября. Вьетнам — Таиланд

Возможно, организаторы учли тот факт, что в чемпионате России матчи 7-го тура завершатся 1 сентября. Для информации: «Ростов» Валерия Карпина в этот день в 20.00 примет в Ростове-на-Дону «Факел». Соответственно, нашей сборной удобнее встретиться с вьетнамцами не 4 сентября, а 5-го.

Теперь также сообщается, что турнир состоится не в Хошимине, а в Ханое.