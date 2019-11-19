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Сборная России сыграет с командой Сан-Марино в красном

14:30
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Сборная России в выездном отборочном матче Евро-2020 с командой Сан-Марино сыграет в красных футболках. Вратарь будет в черном.

Встреча состоится сегодня, 19 ноября, и начнется в 22.45 по московскому времени. «СЭ» проведет онлайн трансляцию матча.

Сан-Марино — Россия

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
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