Сборная России сыграет с командой Сан-Марино в красном
14:30
Сборная России в выездном отборочном матче Евро-2020 с командой Сан-Марино сыграет в красных футболках. Вратарь будет в черном.
Встреча состоится сегодня, 19 ноября, и начнется в 22.45 по московскому времени. «СЭ» проведет онлайн трансляцию матча.
Сыграем против Сан-Марино в красной форме! pic.twitter.com/3VSlh1mukE— Сборная России (@TeamRussia) November 19, 2019
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