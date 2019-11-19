Сборная России сыграет с командой Сан-Марино в красном

Сборная России в выездном отборочном матче Евро-2020 с командой Сан-Марино сыграет в красных футболках. Вратарь будет в черном.

Встреча состоится сегодня, 19 ноября, и начнется в 22.45 по московскому времени. «СЭ» проведет онлайн трансляцию матча.

Сыграем против Сан-Марино в красной форме! pic.twitter.com/3VSlh1mukE — Сборная России (@TeamRussia) November 19, 2019

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