12:53 | Футбол — Сборная России

Сборная России сыграет с Кипром в красной форме

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Футболисты сборной России сыграют в красной форме в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против команды Кипра​.

Голкипер россиян выйдет на поле в желтой форме, сообщает официальный Твиттер национальной команды.

Матч Россия – Кипр состоится 11 июня в Нижнем Новгороде. Начало – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Россия – Кипр.

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