Сборная России сыграет с Кипром в красной форме

Футболисты сборной России сыграют в красной форме в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против команды Кипра​.

Голкипер россиян выйдет на поле в желтой форме, сообщает официальный Твиттер национальной команды.

Матч Россия – Кипр состоится 11 июня в Нижнем Новгороде. Начало – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Россия – Кипр.

Сыграем с Кипром в красной форме! Голкипер - в желтой pic.twitter.com/EW0g2U8vEX — Сборная России (@TeamRussia) 11 июня 2019 г.

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