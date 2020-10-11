Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Сборная России сыграет против Турции в красном

12:09
Теги:

Twitter сборной России показал форму, в которой команда сыграет в матче Лиги наций против Турции.

Национальная команда выйдет на поле в красном комплекте формы.

Матч пройдет 11 октября в Москве и начнется в 21:45 мск.

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир