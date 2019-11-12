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Сборная России сыграет против Бельгии и Сан-Марино в старой форме

21:19
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Футболисты сборной России проведут отборочные матчи Евро-2020 с командами Бельгии и Сан-Марино в старой форме, в которой начала цикл, сообщили в пресс-службе РФС.

— Сборная России сыграет в ближайших матчах в той форме, в которой и начинала отборочный цикл, — говорится в релизе пресс-службы РФС.

Команда Станислава Черчесова уже обеспечила себе путевку в финальный турнир Евро-2020, жеребьевка которого пройдет 30 ноября.

Россияне сыграют против Бельгии 16 ноября в Санкт-Петербурге и с Сан-Марино 19 ноября в Серравалле.

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Материалы сюжета: Сборная России в ноябре-2019: против Бельгии и Сан-Марино




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