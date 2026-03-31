Головин, Баринов и Глушенков выйдут в стартовом составе сборной России на матч против Мали
Сборная России назвала стартовый состав на BetBoom товарищеский матч против Мали.
Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 20.00 по московскому времени.
Капитаном российской команды будет полузащитник Александр Головин.
Россия: Агкацев, Вахания, Мелехин, Сильянов, Круговой, Обляков, Кисляк, Баринов, Глушенков, Воробьев, Головин.
Запасные: Адамов, Бориско, Литвинов, Морозов, Бевеев, Пруцев, Умяров, Глебов, Мелкадзе, Комличенко, Садулаев, Петров, Гладышев.
Мали: Самасса, Гассама, Г. Диаките, Дукуре, Данте, Думбия, Дьенг, Сиссе, М. Диаките, Сидибе, Майга.
Запасные: Диавара, Траоре, Камара, Сиссоко, Диабате, Самаке, У. Диаките, Диарра.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Россия — Мали.
Новости