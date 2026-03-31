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Головин, Баринов и Глушенков выйдут в стартовом составе сборной России на матч против Мали

Алина Савинова
Александр Головин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сборная России назвала стартовый состав на BetBoom товарищеский матч против Мали.

Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 20.00 по московскому времени.

Капитаном российской команды будет полузащитник Александр Головин.

Россия: Агкацев, Вахания, Мелехин, Сильянов, Круговой, Обляков, Кисляк, Баринов, Глушенков, Воробьев, Головин.

Запасные: Адамов, Бориско, Литвинов, Морозов, Бевеев, Пруцев, Умяров, Глебов, Мелкадзе, Комличенко, Садулаев, Петров, Гладышев.

Мали: Самасса, Гассама, Г. Диаките, Дукуре, Данте, Думбия, Дьенг, Сиссе, М. Диаките, Сидибе, Майга.

Запасные: Диавара, Траоре, Камара, Сиссоко, Диабате, Самаке, У. Диаките, Диарра.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Россия — Мали.

Сборная России сыграет с&nbsp;Мали в&nbsp;Санкт-Петербурге.Россия — Мали: онлайн-трансляция матча сборной в Санкт-Петербурге
Товарищеские матчи. Сборные. .
31 марта, 20:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Россия
0:0
Мали

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