Сборная России разгромила "Чертаново"

Сборная России одержала крупную победу в контрольном матче с "Чертаново" – 6:0.

В составе национальной команды отличились нападающие Артем Дзюба, Федор Смолов и Федор Чалов. Также по голу забили полузащитники Александр Головин, Антон Миранчук и Резиуан Мирзов.

В первом тайме хавбек Юрий Газинский получил травму левого плечевого сустава. Футболист неудачно упал в борьбе с соперником после углового.

Сборная России продолжает подготовку к матчам отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Сан-Марино (Саранск, 8 июня) и Кипра (Нижний Новгород, 11 июня).

Россия – "Чертаново" – 6:0 (3:0)

Голы: Дзюба, 7 (1:0). Ант.Миранчук, 28 (2:0). Головин, 44 (3:0). Смолов, 47 (4:0). Чалов, 62 (5:0). Мирзов, 79 (6:0).

Нереализованный пенальти: Сарвели, 26 (вратарь).

Россия: Гильерме (Лунев, 30. Шунин, 60), Мариу Фернандес (Петров, 46), Джикия (Беляев, 46; Сорокин, 69), Семенов (Нойштедтер, 46), Кудряшов (Чернов, 46), Газинский (Ахметов, 18. Баринов, 60), Оздоев (Зобнин, 46), Головин (Чалов, 46), Ал. Миранчук (Ионов, 30. Мирзов, 60), Ан. Миранчук (Обляков, 30. Бакаев, 60), Дзюба (Смолов, 46).

Предупреждения: Паршиков, 32. Джикия, 38.

3 июня. Химки. Стадион "УТЦ Новогорск".