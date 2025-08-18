Миранчуки, Головин и Сафонов вошли в расширенный состав сборной России на матчи с Иорданией и Катаром

Сборная России назвала расширенный состав на BetBoom матчи с Иорданией и Катаром, информирует пресс-служба РФС. Игра с Иорданией пройдет 4 сентября в Москве на стадионе «Спартака», матч с Катаром состоится 7 сентября в Эр-Райяне на стадионе «Аль-Садд».

По словам главного тренера сборной России Валерия Карпина, при формировании расширенного состава тренерский штаб национальной команды ориентировался не только на матчи первых туров РПЛ, но и на потенциал, возможности и опыт тех футболистов, которые не всегда выходят на поле в чемпионате страны. Всего в списке — 39 игроков:

вратари Матвей Сафонов («ПСЖ», Франция), Александр Максименко («Спартак»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Евгений Ставер («Рубин»), Виталий Гудиев («Акрон»);

защитники Илья Вахания («Ростов»), Арсен Адамов, Юрий Горшков (оба — «Зенит»), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба — «Локомотив»), Игорь Дивеев, Матвей Лукин, Данил Круговой (все — ЦСКА), Валентин Пальцев («Динамо» Махачкала), Максим Осипенко («Динамо»), Руслан Литвинов («Спартак»), Мингиян Бевеев («Балтика»);

полузащитники Данил Глебов, Даниил Фомин (оба — «Динамо»), Александр Черников, Никита Кривцов (оба — «Краснодар»), Наиль Умяров («Спартак»), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Кирилл Глебов (все — ЦСКА), Антон Миранчук («Сьон», Швейцария), Алексей Батраков, Дмитрий Баринов, Артем Карпукас, Зелимхан Бакаев (все — «Локомотив»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», США), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба — «Зенит»), Вадим Раков («Крылья Советов»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Александр Головин («Монако», Франция);

нападающие Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Иван Сергеев («Динамо»).

10 октября сборная России также проведет товарищеский матч с Ираном, 14 октября — с Боливией. 12 ноября российская команда сыграет с Перу, а 15 ноября — с Чили.

Все российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года. В 2025-м сборная России встречалась с Гренадой (5:0), Замбией (5:0), Нигерией (1:1) и Белоруссией (4:1).

