18 августа, 14:31

Миранчуки, Головин и Сафонов вошли в расширенный состав сборной России на матчи с Иорданией и Катаром

Сборная России назвала расширенный состав на матчи с Иорданией и Катаром
Алина Савинова

Сборная России назвала расширенный состав на BetBoom матчи с Иорданией и Катаром, информирует пресс-служба РФС. Игра с Иорданией пройдет 4 сентября в Москве на стадионе «Спартака», матч с Катаром состоится 7 сентября в Эр-Райяне на стадионе «Аль-Садд».

Сборная России проведет матч с&nbsp;Катаром 7&nbsp;сентября.Официально: Россия в сентябре сыграет с Катаром. Через три дня после матча с Иорданией

По словам главного тренера сборной России Валерия Карпина, при формировании расширенного состава тренерский штаб национальной команды ориентировался не только на матчи первых туров РПЛ, но и на потенциал, возможности и опыт тех футболистов, которые не всегда выходят на поле в чемпионате страны. Всего в списке — 39 игроков:

  • вратари Матвей Сафонов («ПСЖ», Франция), Александр Максименко («Спартак»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Евгений Ставер («Рубин»), Виталий Гудиев («Акрон»);
  • защитники Илья Вахания («Ростов»), Арсен Адамов, Юрий Горшков (оба — «Зенит»), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба — «Локомотив»), Игорь Дивеев, Матвей Лукин, Данил Круговой (все — ЦСКА), Валентин Пальцев («Динамо» Махачкала), Максим Осипенко («Динамо»), Руслан Литвинов («Спартак»), Мингиян Бевеев («Балтика»);
  • полузащитники Данил Глебов, Даниил Фомин (оба — «Динамо»), Александр Черников, Никита Кривцов (оба — «Краснодар»), Наиль Умяров («Спартак»), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Кирилл Глебов (все — ЦСКА), Антон Миранчук («Сьон», Швейцария), Алексей Батраков, Дмитрий Баринов, Артем Карпукас, Зелимхан Бакаев (все — «Локомотив»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», США), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба — «Зенит»), Вадим Раков («Крылья Советов»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Александр Головин («Монако», Франция);
  • нападающие Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Иван Сергеев («Динамо»).

10 октября сборная России также проведет товарищеский матч с Ираном, 14 октября — с Боливией. 12 ноября российская команда сыграет с Перу, а 15 ноября — с Чили.

Все российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года. В 2025-м сборная России встречалась с Гренадой (5:0), Замбией (5:0), Нигерией (1:1) и Белоруссией (4:1).

  • Saiga-Спринтер

    Я бы вообще не приглашал - в первую очередь недо-глав.тренера.

    22.08.2025

  • Sandy45

    Ну кого из напов-россиян еще пригласили бы вы? Даже интересно?

    22.08.2025

  • Sandy45

    Ну с Зинкой он выручил несколько раз. А если всерьез, то какая разница, кто на скамейке посидит? Номер один все равно Сафонов сейчас из сборников, а два- Агкацев.

    22.08.2025

  • Sandy45

    Не, Селихов-то в Спартаке решал...:rofl:

    22.08.2025

  • Sandy45

    Вы знаете еще пяток относительно нормальных напов-россиян? Огласите весь список.

    22.08.2025

  • Sandy45

    вам сейчас не все равно кто сборной рушит в товарняках с третьим миром? нужен топ.тренер за бешеные деньги? или чисто предвзятость лично к Карпину?

    22.08.2025

  • Sandy45

    Наркоманите? У сборной по вашему бешеный выбор с кем играть? Или предлагаете без уехавших легионеров продолжить РПЛ? Или товарняк второй состав Акрона - Задроты (или как там медиалигские называются) интересное вам? Ну тогда каждому свое. Мне норм игры сборной с кем угодно.

    22.08.2025

  • Sandy45

    Это к вопросу, зачем нужны легионеры и чем вреден лимит. На 16 команд 3 нападающих, да и то не фонтан. Если от природы нет таланта, тренируйся, не тренируйся, толку не будет.

    22.08.2025

  • Андрей Грищенко

    С такими соперниками все даже в основной попадут

    21.08.2025

  • Автогол

    так надёжнее

    19.08.2025

  • Irzhi Korn

    крыша едет у всех... кроме валеры...

    19.08.2025

  • Irzhi Korn

    опять осяпенкин и нулевой глебов... тормоз эстонский задолбал...

    19.08.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Куда они перевелись?

    18.08.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Пол-тайма - это разминка перед матчем.

    18.08.2025

  • GeoMaS

    - по пол-тайма

    18.08.2025

  • AleSSio87

    во во - и в Тайгу сразу лес валить

    18.08.2025

  • dinela

    Да,этим ребятам топоры в руки-цены бы не было!

    18.08.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Берегут. Пусть злость накапливает. Для сильных противников.

    18.08.2025

  • igor1972

    это однозначно заговор

    18.08.2025

  • AleSSio87

    для чего командам нужны такие бараны как Черников и баринов - миллионы не могут никак понять! тоже самое можно сказать про двух трюфельных балерончиков Тухланчуков и показывающего свой истинный уровень только с командами, занимающими три последних места во внутреннем чемпионате головине... выйди наша великая сборная играть с таким составом хотя бы с более менее средней сборной, к примеру, Турцией или Польшей, получим что то вроде незабываемых 7:1 с Португалией, когда сборная вышла "играть", имея в опорной зоне что-то вроде посмешища или издёвки над футболом в виде алдонина со смертиным...

    18.08.2025

  • FCSM

    100%!!!

    18.08.2025

  • FCSM

    Хватит уже устраивать эту клоунаду с матчами сборных! Пока не начнутся официальные матчи и у руля команды не будет стоять достойный тренер, матчи сборной никому ненужны и неинтересны.

    18.08.2025

  • Александр Коваль

    Не припомню такого бестолкового нападения. Всегда был хоть один приличный форвард. Дзюба, до него Павлюченко, Кержаков, Сычёв, Погребняк, до них Булыкин, Кириченко и тд.

    18.08.2025

  • хурма(сельдерей)

    зачем гастарбайтеры Сафонов...Миранчуки и Головин в сборной

    18.08.2025

  • Митек

    Чё, Соболя не взял?

    18.08.2025

  • Millwall82

    да без разницы кем играть с таким давном, вполне возможно и медиалига бы даже победила. Хотя, помню как основа сборной, все же умудрилась сыграть в ничью с катарцами. Видимо решили не обижать арабских карликов.

    18.08.2025

  • petrovich56

    Тут Валера покажет всем свой уровень...Это вам не ростов с динамо...

    18.08.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Я бы вызвал 88 - по тайму каждый бы сыграл.

    18.08.2025

  • КубаньКраснодар

    Что делает Максименко в этом списке? Селихова лучше бы из Урала пригласили... У него реально какое то лобби,других объяснений просто нет

    18.08.2025

  • Saiga-Спринтер

    Балбес - это Соболев, Бывалый - Дзюба, а Трус - кто?

    18.08.2025

  • al-an-ko

    ? А что с нападением

    18.08.2025

  • ёzhic8

    44 надо, два же матча Дзюба, Соболев, Комличенко, Макаров ну и Сантосу хватит от родины прятаться

    18.08.2025

  • ёzhic8

    При таком списке Макарова непонятно почему не вызвал, он всё же половину голов команды забил

    18.08.2025

  • Saiga-Спринтер

    5 (пять!) вратарей и 3 (три?) нападающих в списке сборной России. По соотношению голкипер/форвард - это "мировой рекорд" тренерской несуразности установлен главным тренером Карпиным.

    18.08.2025

  • Комсомолец 70-х

    Колеблется вместе с линией???

    18.08.2025

  • Vorlod

    А где Мукаил Казбеков ,или наоборот ,путаю все время

    18.08.2025

  • Sergey Sparker

    Глебов из Динамо, нашему Глебову из ЦСКА и в подметки не годитьсяю

    18.08.2025

  • Sergey Sparker

    Удивительно что это недоразумение является тренером сборной страны. Какой дебил придумал поставить на этот пост субъекта который, как тренер, только обсирался всегда и везде? Кроме дешевых понтов и шлейфа из доносов за ним нит ничего.

    18.08.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    То клуб, то страна.

    18.08.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Для того сборная и нужна.

    18.08.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Все, кто могут, должны сыграть за сборную. Я удивлен, что из каждого клуба РПЛ/ФНЛ не призывают на сборы. Когда еще шанс такой будет?

    18.08.2025

  • где САША СОБОЛЕВ? где,я вас спрашиваю! он щас один гегемона тянет

    18.08.2025

  • с таким составом порвут всех заезжих кудесников.в лоскуты! если бы бразильские приехали(кудесники)..... тоже бы порвали! но ентих ужо.... без лоскутов

    18.08.2025

  • Топотун

    Чех, как Ростов сыграл?

    18.08.2025

  • Павел Верещагин

    Максименко, конечно, всем доказал последними играми, что он достоин места в сборной...)))

    18.08.2025

  • Павел Верещагин

    Только хотел за динамовского Глебова написать... Его-то куда. Вообще ничего не показывает. За былые заслуги? В матче с ЦСКА вообще было похоже, что он "прятался", чтобы ему лишний раз пас не отдали...

    18.08.2025

  • Морская свинка_1979

    Перевелись нападающие....

    18.08.2025

  • ёzhic8

    Осипенко, Глебов и Фомин ещё и в основу попадут Вот умора то

    18.08.2025

  • Фирсыч

    Три нападающих и пять вратарей!

    18.08.2025

  • ALEX1984

    Зато вратарей сколько !!! Если что , Валера из в нападение выпустит . Толку может и больше будет , чем от вызванной тпойки напов ))

    18.08.2025

  • Djin Ignatov

    ПОЗОРНИК !! ЗАНЗИБАР !!! Гнать из Динамо ! Угробит и этот клуб !

    18.08.2025

  • Комсомолец 70-х

    А «Гренада» - это клуб?

    18.08.2025

  • Porco Rosso

    Гудини должен творить чудеса в воротах.

    18.08.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    39 мало.

    18.08.2025

  • dinela

    Валерке бы в Динамо разобраться,а тут очередная никому не нужная игра с корифеями футбола...

    18.08.2025

  • Adiоs Amigos R

    Мощнейший состав. Победы неминуемы.

    18.08.2025

  • AZ

    Короче, взяли всех, кто хоть иногда по мячу попадать умеет))). Антоше Миранчуку встречу с братом за казенный счет организуют)))

    18.08.2025

  • с13

    Соболева нет, Дзюбы нет, Комличенко нет. Кстати все трое габаритные центрфорварды. Значит в списке не все ))). Наверное они не в ладах в величайшим тренером Динамо и сборной. Вот перешёл бы Комличенко не в Локо, а в Динамо - был бы первым выбором у Валеры.

    18.08.2025

  • _Mike N_

    Обижаете - та тройка смотрелась намного лучше ! :laughing::laughing::laughing:

    18.08.2025

  • _Mike N_

    А где Дзюба ? Почему не в сборной ? Без Артема Россия может проиграть !:laughing:

    18.08.2025

  • Ботокс007

    Тройка нападения напоминает Труса, Балбеса и Бывалого Л.Гайдая.

    18.08.2025

  • _Mike N_

    А зачем Миранчука с Америки привозить ? у него только аклиматизация из-за часовых поясов будет не меньше 2 суток !

    18.08.2025

  • Legis Virtus

    А что им делать? Тренироваться на базе 2 недели? В чемпионате перерыв. Два матча сыграют за сборную, и то не полных

    18.08.2025

  • Mikhail

    В сборной аж целых три нападающих!

    18.08.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Все российские футболисты в списке . Можно было и не называть .

    18.08.2025

  • Несвин

    Нападение прям бешеное.

    18.08.2025

  • Nikolaevich

    Зачем брать тех,кто не играет в основе своих клубов,не понимаю

    18.08.2025

  • igor1972

    С нападающими в России совсем беда.

    18.08.2025

