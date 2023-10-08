Сборная России по футболу проведет два матча в октябре 2023 года

С 12 по 16 октября команда тренера Валерия Карпина проведет две товарищеские встречи.

«СЭ» публикует расписание и время начала матчей сборной России по футболу — по московскому времени.

Расписание и время начала матчей сборной России в октябре 2023 года

12 октября. 19.00. Россия — Камерун

Онлайн-трансляция

Место проведения: Москва, стадион «ВТБ Арена».

16 октября. 19.00. Россия — Кения

Место проведения: Анталья (Турция), стадион «Титаник Мардан».

Телеканал «Матч ТВ» в прямом эфире покажет видеотрансляции игр России с Камеруном и Кенией.

В сентябре 2023 года российская национальная команда провела три матча — две встречи с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2) и одну игру с Катаром — (1:1).

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