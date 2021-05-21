Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Сборная России провела вторую тренировку перед Евро-2020

11:34
Теги:

В Новогорске началась вторая тренировка сборной России по футболу перед чемпионатом Европы.

Занятие началось в пасмурную погоду. Первые 15 минут были открыты для представителей СМИ.

27 футболистов тренируются в общей группе. Александр Головин, Денис Черышев и Алексей Миранчук присоединятся к сборной в Австрии.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России сыграет в одной группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

(Сергей Федоров)

Опрос

проголосовало: 21924
Все опросы
Кого не хватает в расширенном составе из 30 игроков сборной России на Евро-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Организаторы Евро украли победу у Колесникова. Такое расписание — безумие
Россия — Чехия: трансляция Первого канала — смотрите стартовый матч ЧМ-2021
Чемпионат мира-2021: Россия — Чехия, Канада — Латвия. Расписание первого дня
Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов во второй раз переболел коронавирусом

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры