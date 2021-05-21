Сборная России провела вторую тренировку перед Евро-2020

В Новогорске началась вторая тренировка сборной России по футболу перед чемпионатом Европы.

Занятие началось в пасмурную погоду. Первые 15 минут были открыты для представителей СМИ.

27 футболистов тренируются в общей группе. Александр Головин, Денис Черышев и Алексей Миранчук присоединятся к сборной в Австрии.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России сыграет в одной группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

(Сергей Федоров)