Сборная России провела восстановительную тренировку перед матчем с Турцией

Twitter сборной России опубликовала фотографии с тренировки команды.

«Восстановительная тренировка сборной. Часть команды занимается на поле. Те кто играл больше тайма, восстанавливаются в тренажерном зале отеля», — говорится в сообщении.

Восстановительная тренировка @TeamRussia

Часть команды занимается на поле. Те кто играл больше тайма, восстанавливаются в тренажерном зале отеля. pic.twitter.com/54iZJAjhu3 — Сборная России (@TeamRussia) November 13, 2020

Ранее сборная России сыграла вничью с Молдавией (0:0). В следующем матче национальная команда в рамках Лиги наций встретится с Турцией (15 ноября).