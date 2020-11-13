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Сборная России провела восстановительную тренировку перед матчем с Турцией

12:06
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Twitter сборной России опубликовала фотографии с тренировки команды.

«Восстановительная тренировка сборной. Часть команды занимается на поле. Те кто играл больше тайма, восстанавливаются в тренажерном зале отеля», — говорится в сообщении.

Ранее сборная России сыграла вничью с Молдавией (0:0). В следующем матче национальная команда в рамках Лиги наций встретится с Турцией (15 ноября).

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