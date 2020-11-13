Сборная России провела восстановительную тренировку перед матчем с Турцией
12:06
Twitter сборной России опубликовала фотографии с тренировки команды.
«Восстановительная тренировка сборной. Часть команды занимается на поле. Те кто играл больше тайма, восстанавливаются в тренажерном зале отеля», — говорится в сообщении.
Восстановительная тренировка @TeamRussia— Сборная России (@TeamRussia) November 13, 2020
Часть команды занимается на поле. Те кто играл больше тайма, восстанавливаются в тренажерном зале отеля. pic.twitter.com/54iZJAjhu3
Ранее сборная России сыграла вничью с Молдавией (0:0). В следующем матче национальная команда в рамках Лиги наций встретится с Турцией (15 ноября).