15:30 | Футбол — Сборная России

Сборная России провела тренировку перед матчем с Казахстаном. Видео

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Сборная России провела тренировку в Нур-Султане перед матчем отборочного турнира Евро-2020 против сборной Казахстана. В Твиттере команды было опубликовано видео с занятия.

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры Казахстан - Россия, начало - 17.00 (время московское).

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // 
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https://www.sport-express.ru/football/euro/2020/

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