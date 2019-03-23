Сборная России провела тренировку перед матчем с Казахстаном. Видео

Сборная России провела тренировку в Нур-Султане перед матчем отборочного турнира Евро-2020 против сборной Казахстана. В Твиттере команды было опубликовано видео с занятия.

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры Казахстан - Россия, начало - 17.00 (время московское).

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира