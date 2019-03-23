Сборная России провела тренировку перед матчем с Казахстаном. Видео

Сборная России провела тренировку в Нур-Султане перед матчем отборочного турнира Евро-2020 против сборной Казахстана. В Твиттере команды было опубликовано видео с занятия.
Предматчевая тренировка @TeamRussia на стадионе "Астана арена" продлилась около часа. Завтра - матч @EuroQualifiers против Казахстана pic.twitter.com/2sp9jtOQQb– Сборная России (@TeamRussia) 23 марта 2019 г.
Форвард @TeamRussia Фёдор Чалов pic.twitter.com/Sgir7PYbol– Сборная России (@TeamRussia) 23 марта 2019 г.
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры Казахстан - Россия, начало - 17.00 (время московское).
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