Сборная России провела тренировку на "Мордовия Арена"

Футболисты сборной России в пятницу утром провели предыгровую тренировку в Саранске на стадионе "Мордовия Арена", где в субботу проведут отборочный матч Евро-2020 с командой Сан-Марино.

В занятии принимают участие все 28 футболистов, которые есть в распоряжении Станислава Черчесова. Встреча со сборной Сан-Марино начнется в 19:00. (Александр Рогулев)

В июне сборная России проведет два матча отборочного турнира Евро-2020. 8 июня россияне примут Сан-Марино в Саранске (начало игры – 19.00, время московское), 11 июня – Кипр в Нижнем Новгороде (21.45). "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матчей Россия – Сан-Марино и Россия – Кипр.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира