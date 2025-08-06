Футбол
Сборная России
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы Команда
Уведомления
Главная
Футбол
Сборная России

6 августа, 12:00

Сборная России проведет товарищеский матч с Катаром на выезде

Сергей Разин
корреспондент
Ярослав Гладышев и Иван Сергеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сборная России проведет товарищеский матч с Катаром, сообщает пресс-служба национальной команды.

Встреча пройдет 7 сентября в Эр-Райян на стадионе «Аль-Садд». Ранее стало известно, что национальная команда сыграет 4 сентября против Иордании. Точное место встречи будет определено позднее. 6 октября у национальной команды запланирован матч с Ираном.

В 2025 году сборная России играла с Гренадой (5:0), Замбией (5:0), Нигерией (1:1) и Белоруссией (4:1).

С февраля 2022 года сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Сборная России проведет матч с&nbsp;Катаром 7&nbsp;сентября.Официально: Россия в сентябре сыграет с Катаром. Через три дня после матча с Иорданией
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Сборная Катара по футболу
Сборная России по футболу
Читайте также
Стал лысым на удачу, отказал в скидке по новому контракту и может не договориться с «Рейнджерс». Что происходит с Артемием Панариным
На Украине возмущены переходом легкоатлетки Гордиюк под флаг России
На Украине разразился коррупционный скандал в окружении Зеленского. Почему это важно
Литва запретила въезд рэперу Моргенштерну на 10 лет
В Италии назвали Украину единственным напавшим на НАТО государством
Блогер Катрич рассказала о сравнении с Холанном
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Сборная России в 2025 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
В НОК Камбоджи заявили о желании провести товарищеский матч со сборной России
Кержаков может лишить Дзюбу рекорда по голам за сборную России, не выходя на поле. Как это возможно?
Сафонов не полетел со сборной России в Сочи на матч против Чили
В Перу готовы провести повторный матч со сборной России
Круговой — о невызове Мостового в сборную России: «Честно, я удивился»
Россия против Чили: дата и время начала игры сборной
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • pupkin-221

    Повезло футболистам - надурняк в Эмираты слетают !

    08.08.2025

  • Политпроект с Невы

    А ты значит ортодоксальный еврей? Ну тогда прости.

    06.08.2025

  • Робин из Локсли

    Опытом поделиться решил ? Оставь при себе, мне за ненадобностью.

    06.08.2025

  • Политпроект с Невы

    Лучше лизать как европейцы? хаха, ты такой смешной ))

    06.08.2025

  • Робин из Локсли

    То есть с террористами о базе поговорить ? Ну нормально чё .

    06.08.2025

  • Политпроект с Невы

    Но Джулани тебе тоже руку не пожмет: женщинам и ЛГБТ он не жмет руки ))

    06.08.2025

  • Политпроект с Невы

    Я тебе конкретно пишу: встретились с террористами, чтобы обсудить статус российской базы, которая благодаря любимой тобой Германии и Турции сейчас в тяжелой ситуации. Твои же западные хозяева сделали все возможное, чтобы Джулани пришел к власти.

    06.08.2025

  • Робин из Локсли

    Ты реально хвораешь. Я же тебе конкретный вопрос задал. И там вообще не про Германию. Что случилось ? Почему те с кем Россия воевала девять лет, вдруг стали лигитимными представителями на переговорах ? Почему их в Москве на уровне министров принимают ? Почему не в Турции на уровне советника МИД ?

    06.08.2025

  • Политпроект с Невы

    Ты слышал, что с террористами ведут иногда переговоры? А вот твоя любимая Германия поехала на поклон в Дамаск. И твои любимые западные СМИ хвалила Джулани как нового либерала и демократа. Т.е. ты и Джулани - вы оба сейчас либералы ))

    06.08.2025

  • Робин из Локсли

    Мне насрать на политику Германии. Почему в Кремле принимают террориста с которым девять лет боевые действия вели ?

    06.08.2025

  • Робин из Локсли

    Не юзи тазом. Я непонятно вопрос задал ?

    06.08.2025

  • Политпроект с Невы

    Первый раз Бербок прилетела в Сирию в январе — тогда она посетила республику вместе с главой МИД Франции Жаном-Ноэлем Барро. Сирийский лидер обменялся рукопожатием с Барро, но не подал руки Бербок. Позднее министр иностранных дел Германии заявила, что ожидала столкнуться с подобным поведением со стороны аш-Шараа. Она отметила, что обсудила с сирийской стороной необходимость защиты прав женщин в стране.

    06.08.2025

  • Политпроект с Невы

    "Те кто туда прилетел его террористом не называли." - сотрудникк Аль-Каиды это не террорист? )) Вертись дальше.

    06.08.2025

  • Робин из Локсли

    Да мне это вообще не интересно. Те кто туда прилетел его террористом не называли. Вопрос в силе; Как из террориста он превратился в партнёра по переговорам для Кремля ? Что случилось ?

    06.08.2025

  • Политпроект с Невы

    Ты дурачок? )) Кто первым полетел к нему на поклон в Дамаск?

    06.08.2025

  • Робин из Локсли

    Ты невменяемый ? Тридцать первого июля сего года, представители этого "сотрудника" принимались на уровне министров обороны и иностранных дел России в Москве. Ты о его дружбе с Западом хочешь поговорить ?

    06.08.2025

  • Политпроект с Невы

    Не отвлекайся. Почему сотрудник Аль-Каиды (он же глава Сирии) стал сразу же лучшим другом Запада?

    06.08.2025

  • Робин из Локсли

    Не ври. ЕС не поддерживал ИГИЛ и ты это прекрасно знаешь. Где и когда Россия разгромила ИГИЛ ? Дату и место назови.

    06.08.2025

  • Политпроект с Невы

    "ЕС поддерживал оппозиционные Асаду группировки" - ИГИЛ это тоже оппозиция Асаду была.

    06.08.2025

  • Политпроект с Невы

    ЕС поддерживали Аль-Каиду? Нынешний глава Сирии выходец оттуда.

    06.08.2025

  • Робин из Локсли

    Не дружок, это плохой пример. ЕС поддерживала оппозиционные Асаду группировки изначально. А вот Россия в воздухе переобулась. Разницу уловил ?

    06.08.2025

  • Политпроект с Невы

    Один из ведущих сотрудников Аль-Каиды вдруг стал лучшим другом Запада.

    06.08.2025

  • Политпроект с Невы

    17 декабря 2024 Спустя 10 дней после свержения правительства Башара Асада лидер сирийской повстанческой группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) Ахмед аш-Шараа (известный под боевым псевдонимом Абу Мухаммед аль-Джулани) начинает выстраивать диалог с Западом. Глава повстанцев призывает международное сообщество снять санкции, наложенные на Сирию во время правления Асада. В понедельник Ахмед аш-Шараа провел встречу с британскими дипломатами и представителями ООН.

    06.08.2025

  • Павел Верещагин

    "Кормушку" для чиновников и околофутбольных граждан надо поддерживать любой ценой...

    06.08.2025

  • Робин из Локсли

    Может и проведут. Но явно не на уровне министров иностранных дел. И уж тем более США не исключало Талибан из списка террористических организаций.

    06.08.2025

  • Робин из Локсли

    ===Министр обороны Сирии Мархаф Абу Касра прибыл в Москву, чтобы провести переговоры со своим российским коллегой Андреем Белоусовым, передает SANA. В повестке встречи «ряд общих вопросов», отмечает агентство. Помимо министра обороны в Москве с официальным визитом также находится министр иностранных дел Сирии Асаад Хасан аш-Шибани. На встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым он договорился, что Москва и Дамаск проведут инвентаризацию имеющихся соглашений о сотрудничестве.== Если что, то это те самые террористы, которых Россия бомбила девять лет. Уже не террористы ?

    06.08.2025

  • Андрей Власов

    Не отпускать игроков из клуба ради никому кроме пуделя не нужной сборной

    06.08.2025

  • спас

    Все зависит от полноты налитого стакана. Во время пауз на сборные клубы тренируются, отпусков нет - пара выходных не в счет. Я же дилетант, но думаю, варианты всегда есть...

    06.08.2025

  • Max Zherbunov

    Болезный, ты упорот на всю голову и не лечишься. И это даже скорее не вина твоя, а беда..

    06.08.2025

  • Highlander

    Когда матч с Лаосом? Надо сделать алаверда за слонов!

    06.08.2025

  • Политпроект с Невы

    "США проведут переговоры с талибами в Катаре Вера Сосенкова 09.10.2021 9 октября 2021 г."

    06.08.2025

  • Политпроект с Невы

    "ЕС вступил в контакт с новым исламистским руководством Сирии"

    06.08.2025

  • Ботокс007

    "Россия поддерживает дружеские отношения с военизированной палестинской исламистской организацией ХАМАС, контролирующей сектор Газа. Россия считает ХАМАС легитимным партнёром для переговоров; его лидеры неоднократно посещали Москву по приглашению Путина. После победы ХАМАСа на выборах в законодательные органы Палестины в 2006 году Путин был одним из первых мировых лидеров, поздравивших эту группировку". Придурок, до тебя дошло?

    06.08.2025

  • Спринт

    .. в домино по переписке ..

    06.08.2025

  • Спринт

    Легионеры с таком матче играть не будут. Даже те, кого не вызовут в свои сборные команды, в это время, календарной паузы чемпионата РПЛ, лучше слетают домой к родным и друзьям.

    06.08.2025

  • спас

    Дыр дыр.

    06.08.2025

  • спас

    Коньку этому джентельмену (стикер). Однозначно, потому как с ками, мое субъективное мнение, играют только за бабки. Вот их и потратить надо с умом. А человек 20 легов хорошего уровня (есть и сборники) можно наскрести.

    06.08.2025

  • Спринт

    .. пол-шестого осасывай .. не вертухайси ..

    06.08.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Может, это была команда "Ночной лиги" Гренады?

    06.08.2025

  • Топотун

    Спирт, тебя морковка искал !

    06.08.2025

  • Спринт

    .. прочие расходы - это оплаченные суммы сроперникам за согласие сыграть с этой сборной России. И эти "расходы" на порядок превышают все остальные.

    06.08.2025

  • Пиндосовский прихвостень

    А во что играть будут?

    06.08.2025

  • Спринт

    Катару, как и Иордании, а также и предыдущим странам, в том числе сборной ВВС, русские нефте тугрики не помешают в деле развития своего футбола. Могут ли в сборной России (читать - РФС) понять, что проплаченные игры с непонятно/второсортными составами "развивиощихся стран" ничего не дает в плане мало-мальского развития российского футбола.

    06.08.2025

  • Igor Chaykovskiy

    Мы перешли и сошли...

    06.08.2025

  • Роман Морковкин

    Шок.

    06.08.2025

  • Igor Chaykovskiy

    Чем Гренада заслужила кавычки ?

    06.08.2025

  • Max Zherbunov

    Насколько надо быть ушибленным, чтобы ставить Катар ( ближайшего союзника СШП на БВ, кстати) - в один ряд с Хамасами-Талибанами.

    06.08.2025

  • спас

    Деньги на переезд и прочие расходы будут не малые. А может собрать сборную из лучших легов РПЛ и сыграть с ними за гонорар из этих денег... Мнение дилетанта, но тренинг реальный и сбор полноценный.

    06.08.2025

  • Топотун

    Тебя Спирт бил по морковке. Ужас.

    06.08.2025

  • Топотун

    Он топтал тебя.

    06.08.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    А кому конкретно сказать? РФС - это учреждение. Учреждению спасибо говорить незачем - оно не услышит.

    06.08.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Сборная должна быть. Чувство локтя и коллектива.

    06.08.2025

  • пустое ЭТО ВСЕ-пустое!!! смешное,нелепое и не нужное! совсем

    06.08.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    У нас подрастают отличные (от других) футболисты. Воспитанные побеждать.

    06.08.2025

  • Роман Морковкин

    Топотуша, а ты, пративный, не видишь, что не тому и не туда пишешь со своей гомосятиной? Тебе банан давно не отбивали?

    06.08.2025

  • Porco Rosso

    Топотун – жалкий глиномес. Бгг.

    06.08.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Теперь с Катаром матч скатаем.

    06.08.2025

  • Топотун

    Как Спирт во время гомоэротики ?

    06.08.2025

  • Gagiga

    Зачем всё это? Не разумнее сосредоточиться на внутреннем чемпионате и не устраивать эти нелепые товарняки и сборы?

    06.08.2025

  • Роман Морковкин

    Приличный соперник. Без всяких.

    06.08.2025

  • Субулька в доме. В ДУРдоме.

    В Афразию.

    06.08.2025

  • Ботокс007

    Мы перешли нахрен.

    06.08.2025

  • Топотун

    С твоей Англией никто играть не собирается, Робин-Бобин !

    06.08.2025

  • Топотун

    Так мы перешли в Азию ?

    06.08.2025

  • инок

    Катар в мировом рейтинге 53-й, сразу за Словакией. Для нашей сборной серьёзный соперник.))

    06.08.2025

  • Робин из Локсли

    Скажите спасибо РФС, за то что в этот раз не с мексиканским наркокортелем играем а с нормальной страной принимавшей финал ЧМ. Хотя не скрою, до наркокортелей уже рядом.

    06.08.2025

  • Ботокс007

    Затем - с ХАМАСом, с ИГИЛом и с Талибаном.

    06.08.2025

    • Семин — о сопернике сборной России: «Иордания не экзотика, а серьезная команда, которая попала на ЧМ»

    Матч сборной России с Катаром учтут в рейтинге ФИФА

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости