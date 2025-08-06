Сборная России проведет товарищеский матч с Катаром на выезде

Сборная России проведет товарищеский матч с Катаром, сообщает пресс-служба национальной команды.

Встреча пройдет 7 сентября в Эр-Райян на стадионе «Аль-Садд». Ранее стало известно, что национальная команда сыграет 4 сентября против Иордании. Точное место встречи будет определено позднее. 6 октября у национальной команды запланирован матч с Ираном.

В 2025 году сборная России играла с Гренадой (5:0), Замбией (5:0), Нигерией (1:1) и Белоруссией (4:1).

С февраля 2022 года сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.