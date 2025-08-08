Сборная России проведет товарищеский матч с Боливией

Сборная России в товарищеском матче сыграет с Боливией, сообщает пресс-служба РФС.

Встреча пройдет 14 октября в Москве на стадионе «Динамо». Ранее стало известно, что национальная команда сыграет осенью против Иордании (4 сентября), Катара (7 сентября) и Ирана (10 октября).

Сборная Боливии занимает 78-ю строчку в рейтинге ФИФА.

В 2025 году сборная России играла с Гренадой (5:0), Замбией (5:0), Нигерией (1:1) и Белоруссией (4:1).

С февраля 2022 года сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.