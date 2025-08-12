Сборная России проведет товарищеский матч против Иордании на стадионе «Спартака»

BetBoom матч между сборными России и Иордании состоится на «Лукойл Арене» в Москве, сообщает пресс-служба российской национальной команды.

«Лукойл Арена» является домашним стадионом «Спартака» и вмещает 45 496 зрителей.

Матч Россия — Иордания пройдет 4 сентября и начнется в 20.00 по московскому времени.

7 сентября сборная России также сыграет против Катара на выезде. 10 октября россияне проведут товарищеский матч с Ираном, а 14 октября — с Боливией. 12 ноября российская команда встретится с Перу, а 15 ноября — с Чили.

Все российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года. В 2025-м сборная России играла с Гренадой (5:0), Замбией (5:0), Нигерией (1:1) и Белоруссией (4:1).