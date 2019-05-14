Сборная России проведет контрольный матч с "Чертаново"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, что 3 июня национальная команда проведет контрольный матч с "Чертаново".

Сборная России проведет матчи отборочного турнира к Евро-2020 с Сан-Марино (8 июня, Саранск) и Кипром (11 июня, Нижний Новгород).

– 3 июня сыграем с "Чертаново". Встреча пройдет на базе в Новогорске. (Илья Андреев)

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