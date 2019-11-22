Сборная России проведет дома два матча Евро-2020

Сегодня, 22 ноября, состоялась первая часть жеребьевки группового турнира Евро-2020. По ее итогам стало известно, что сборная России, как одна из хозяек турнира, проведет два матча в Санкт-Петербурге.

Команда Станислава Черчесова сыграет с Данией в Копенгагене. Также Россия встретится в группе B c Бельгией.

Четвертый соперник России по группе определится 30 ноября во время жеребьевки. Это будет Финляндия или Уэльс.

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