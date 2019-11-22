Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Сборная России проведет дома два матча Евро-2020

14:45
Теги:

Сегодня, 22 ноября, состоялась первая часть жеребьевки группового турнира Евро-2020. По ее итогам стало известно, что сборная России, как одна из хозяек турнира, проведет два матча в Санкт-Петербурге.

Команда Станислава Черчесова сыграет с Данией в Копенгагене. Также Россия встретится в группе B c Бельгией.

Четвертый соперник России по группе определится 30 ноября во время жеребьевки. Это будет Финляндия или Уэльс.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
8
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир