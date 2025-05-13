Сборная России пропустит турнир ЦАФА в 2025 году

Национальная команда России не примет участия в Кубке наций Ассоциации футбола Центральной Азии (ЦАФА), который пройдет с 26 августа по 9 сентября 2025 года, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

Ранее стороны обсуждали возможное выступление российской сборной на турнире, однако официального приглашения РФС так и не получил. «Сборная России по футболу не примет участия в CAFA Nations Cup», — подтвердили в ассоциации.

В 2023 году РФС уже отказывался от аналогичного предложения.

ЦАФА — одна из пяти региональных ассоциаций Азиатской футбольной конфедерации (AFC), созданная в 2014 году. В отличие от УЕФА, где состоит Россия, в AFC действует географическое разделение на зоны (Центральная, Юго-Восточная, Восточная, Южная и Западная Азия).