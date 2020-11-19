Сборная России проиграла Сербии со счетом 0:5. Видео всех голов

Телеканал «Матч ТВ» выложил видеообзор матча Лиги наций Сербия — Россия (5:0).

В составе сербов дублем отличился форвард «Реала» Лука Йович, по одному мячу на свой счет записали нападающие Неманья Радоньич и Душан Влахович, а также защитник Филип Младенович.

Поражение стало самым крупным для Станислава Черчесова в качестве тренера национальной команды. Сборная России не смогла выйти из группы Лиги наций, заняв второе место.

Из-за поражения сербам наша команда опустилась в третью корзину жеребьевки отборочного турнира ЧМ-2022.