Сборная России проиграла Сербии со счетом 0:5. Видео всех голов
12:43
Телеканал «Матч ТВ» выложил видеообзор матча Лиги наций Сербия — Россия (5:0).
В составе сербов дублем отличился форвард «Реала» Лука Йович, по одному мячу на свой счет записали нападающие Неманья Радоньич и Душан Влахович, а также защитник Филип Младенович.
Поражение стало самым крупным для Станислава Черчесова в качестве тренера национальной команды. Сборная России не смогла выйти из группы Лиги наций, заняв второе место.
Из-за поражения сербам наша команда опустилась в третью корзину жеребьевки отборочного турнира ЧМ-2022.
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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в ноябре-2020
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