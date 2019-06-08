13:52 | Футбол — Сборная России

Сборная России продолжается купаться в народной любви в Саранске. Видео

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В официальном Твиттере сборной России появилось видео о вчерашнем тренировочном дне в Саранске накануне матча с Сан-Марино.

У футболистов снова не было отбоя от желающих получить их автографы и фото на память. Там же есть видеообзор тренировки команды, после которой футболистов ждали болельщики. В центре внимания оказались Станислав Черчесов, Федор Смолов и традиционно Артем Дзюба.

В июне национальная команда проведет два матча отборочного турнира Евро-2020. 8 июня россияне примут Сан-Марино в Саранске (начало игры – 19.00, время московское), 11 июня – Кипр в Нижнем Новгороде (21.45). "СЭ" проведет онлайн-трансляцию этих встреч.

 

В июне сборная России проведет два матча отборочного турнира Евро-2020. 8 июня россияне примут Сан-Марино в Саранске (начало игры – 19.00, время московское), 11 июня – Кипр в Нижнем Новгороде (21.45). "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матчей Россия – Сан-Марино и Россия – Кипр.

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