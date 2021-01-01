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Сборная России: «Привет, 2021-й! Пожалуйста, будь лучше»

10:35
Сборная России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сборная России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сборная России в Instagram поздравила подписчиков с Новым годом.

«Привет, 2021-й! Пожалуйста, будь лучше», — просит национальная команда.

2020 год сборная закончила серией из 6 матчей без побед, а в последней игре 2020-го потерпела крупное поражение от Сербии (0:5).

В 2021 команду Станислава Черчесова ждут финальный турнир Евро и отборочные матчи ЧМ-2022.

Новогодние пожелания клубам и сборной. Чего ждем в 2021-м году? //
Каким будет футбольный 2021-й

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